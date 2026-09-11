Journées européennes du patrimoine à Toulouse, Association les Amis des Chemins de Saint-Jacques en Occitanie, Toulouse
samedi 19 septembre 2026 · Association les Amis des Chemins de Saint-Jacques en Occitanie · Toulouse
Informations pratiques
Journées européennes du patrimoine à Toulouse 19 et 20 septembre Association les Amis des Chemins de Saint-Jacques en Occitanie Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:59:00+02:00
Les 19 et 20 septembre dans le cadre des journées européennes du patrimoine l’association les Amis des Chemins de Saint-Jacques en Occitanie en partenariat avec l’Agence Française des chemins de Compostelle vous accueille à l’Hôtel-Dieu-Saint-Jacques à Toulouse.
Une exposition sur le thème des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle sera présentée durant les deux jours.
Le public sera également accueilli au 28 rue de la Dalbade 31000 Toulouse samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures
Association les Amis des Chemins de Saint-Jacques en Occitanie 2 Rue Charles Viguerie 31000 TOULOUSE Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.compostelle-toulouse.com/?view=article&id=331:journees-europeennes-du-patrimoine&catid=84&modjemcal_id=513&modjemcal_month=1&modjemcal_year=2024 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@chemins-compostelle.com »}]
Les 19 et 20 septembre dans le cadre des journées européennes du patrimoine l’association les Amis des Chemins de Saint-Jacques en Occitanie en partenariat avec l’Agence Française des chemins de Comp… Haute-Garonne Occitanie
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