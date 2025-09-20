Journées Européennes du Patrimoine à Tourrettes VAR 42 ème édition Place de la Mairie Tourrettes

Journées Européennes du Patrimoine à Tourrettes VAR 42 ème édition Place de la Mairie Tourrettes samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine à Tourrettes VAR 42 ème édition

Place de la Mairie Coeur du Village de Tourrettes Tourrettes Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Faites vos bagages pour Tourrettes ‘ village musée à ciel ouvert’ et venez découvrir son patrimoine unique, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, sous la conduite d’une équipe passionnée: les membres de l’association Tourrettes Héritage.

.

Place de la Mairie Coeur du Village de Tourrettes Tourrettes 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur tourrettesheritage@orange.fr

English :

Pack your bags for Tourrettes ‘ village open-air museum’ and come and discover its unique heritage, on the occasion of the European Heritage Days, under the guidance of a passionate team: the members of the Tourrettes Héritage association.

German :

Packen Sie Ihre Koffer für Tourrettes »Dorf Freilichtmuseum » und entdecken Sie sein einzigartiges Erbe anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes unter der Leitung eines passionierten Teams: den Mitgliedern des Vereins Tourrettes Héritage.

Italiano :

Fate le valigie e andate a Tourrettes, un villaggio-museo a cielo aperto, per scoprire il suo patrimonio unico durante le Giornate Europee del Patrimonio, sotto la guida di un team appassionato: i membri dell’associazione Tourrettes Héritage.

Espanol :

Haga las maletas y diríjase a Tourrettes, pueblo-museo al aire libre, para descubrir su patrimonio único durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, de la mano de un equipo apasionado: los miembros de la asociación Tourrettes Héritage.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Tourrettes VAR 42 ème édition Tourrettes a été mis à jour le 2025-08-23 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence