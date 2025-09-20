Journées Européennes du Patrimoine à Tourrettes VAR 42 ème édition Place de la Mairie Tourrettes
Journées Européennes du Patrimoine à Tourrettes VAR 42 ème édition
Place de la Mairie Coeur du Village de Tourrettes Tourrettes Var
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Faites vos bagages pour Tourrettes ‘ village musée à ciel ouvert’ et venez découvrir son patrimoine unique, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, sous la conduite d’une équipe passionnée: les membres de l’association Tourrettes Héritage.
Place de la Mairie Coeur du Village de Tourrettes Tourrettes 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur tourrettesheritage@orange.fr
English :
Pack your bags for Tourrettes ‘ village open-air museum’ and come and discover its unique heritage, on the occasion of the European Heritage Days, under the guidance of a passionate team: the members of the Tourrettes Héritage association.
German :
Packen Sie Ihre Koffer für Tourrettes »Dorf Freilichtmuseum » und entdecken Sie sein einzigartiges Erbe anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes unter der Leitung eines passionierten Teams: den Mitgliedern des Vereins Tourrettes Héritage.
Italiano :
Fate le valigie e andate a Tourrettes, un villaggio-museo a cielo aperto, per scoprire il suo patrimonio unico durante le Giornate Europee del Patrimonio, sotto la guida di un team appassionato: i membri dell’associazione Tourrettes Héritage.
Espanol :
Haga las maletas y diríjase a Tourrettes, pueblo-museo al aire libre, para descubrir su patrimonio único durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, de la mano de un equipo apasionado: los miembros de la asociación Tourrettes Héritage.
