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AGENDA · Tourrettes

Journées Européennes du Patrimoine à Tourrettes VAR 43 ème édition Place de la Mairie Tourrettes

samedi 19 septembre 2026 · Place de la Mairie · Tourrettes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place de la Mairie
Adresse
Coeur du Village de Tourrettes
Ville
83440 Tourrettes
Département
Var
Tarif

Tourrettes

Journées Européennes du Patrimoine à Tourrettes VAR 43 ème édition

Place de la Mairie Coeur du Village de Tourrettes Tourrettes Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Faites vos bagages pour Tourrettes ‘ village musée à ciel ouvert’ et venez découvrir son patrimoine unique, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, sous la houlette d’une équipe passionnée: les membres de l’association Tourrettes Héritage.
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Place de la Mairie Coeur du Village de Tourrettes Tourrettes 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 27 44 65 91  tourrettesheritage@orange.fr

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English : European Heritage Days in Tourrettes VAR 43rd edition

Pack your bags for Tourrettes ‘ village open-air museum’ and come discover its unique heritage, on the occasion of the European Heritage Days, under the leadership of a passionate team: the members of the association Tourrettes Héritage.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Tourrettes VAR 43 ème édition Tourrettes a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence

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