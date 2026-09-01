Journées Européennes du Patrimoine à Tourrettes VAR 43 ème édition Place de la Mairie Tourrettes
samedi 19 septembre 2026 · Place de la Mairie · Tourrettes
Informations pratiques
Tourrettes
Journées Européennes du Patrimoine à Tourrettes VAR 43 ème édition
Place de la Mairie Coeur du Village de Tourrettes Tourrettes Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Faites vos bagages pour Tourrettes ‘ village musée à ciel ouvert’ et venez découvrir son patrimoine unique, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, sous la houlette d’une équipe passionnée: les membres de l’association Tourrettes Héritage.
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Place de la Mairie Coeur du Village de Tourrettes Tourrettes 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 27 44 65 91 tourrettesheritage@orange.fr
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English : European Heritage Days in Tourrettes VAR 43rd edition
Pack your bags for Tourrettes ‘ village open-air museum’ and come discover its unique heritage, on the occasion of the European Heritage Days, under the leadership of a passionate team: the members of the association Tourrettes Héritage.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Tourrettes VAR 43 ème édition Tourrettes a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence
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