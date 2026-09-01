Journées Européennes du Patrimoine à Tourrettes VAR 43 ème édition Place de la Mairie Tourrettes

Informations pratiques

Tourrettes

Journées Européennes du Patrimoine à Tourrettes VAR 43 ème édition

Place de la Mairie Coeur du Village de Tourrettes Tourrettes Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Faites vos bagages pour Tourrettes ‘ village musée à ciel ouvert’ et venez découvrir son patrimoine unique, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, sous la houlette d’une équipe passionnée: les membres de l’association Tourrettes Héritage.

.

Place de la Mairie Coeur du Village de Tourrettes Tourrettes 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 27 44 65 91 tourrettesheritage@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : European Heritage Days in Tourrettes VAR 43rd edition

Pack your bags for Tourrettes ‘ village open-air museum’ and come discover its unique heritage, on the occasion of the European Heritage Days, under the leadership of a passionate team: the members of the association Tourrettes Héritage.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Tourrettes VAR 43 ème édition Tourrettes a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence