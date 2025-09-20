Journées européennes du patrimoine à Viarmes mairie de Viarmes Viarmes

mairie de Viarmes Place Pierre Salvi Viarmes Val-d’Oise

Début : 2025-09-20 08:00:00

fin : 2025-09-21 20:00:00

2025-09-20

Plongez au cœur de notre histoire lors des Journées Européennes du Patrimoine !

mairie de Viarmes Place Pierre Salvi Viarmes 95270 Val-d’Oise Île-de-France +33 1 34 09 26 26 hoteldeville@viarmes.fr

English :

Dive into the heart of our history during the European Heritage Days!

German :

Tauchen Sie an den Europäischen Tagen des Kulturerbes in unsere Geschichte ein!

Italiano :

Tuffatevi nel cuore della nostra storia durante le Giornate Europee del Patrimonio!

Espanol :

Sumérjase en el corazón de nuestra historia durante las Jornadas Europeas del Patrimonio

L’événement Journées européennes du patrimoine à Viarmes Viarmes a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme Communautaire Terre de Carnelle