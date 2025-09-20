Journées européennes du patrimoine à Viarmes mairie de Viarmes Viarmes
Journées européennes du patrimoine à Viarmes
mairie de Viarmes Place Pierre Salvi Viarmes Val-d’Oise
Début : 2025-09-20 08:00:00
fin : 2025-09-21 20:00:00
2025-09-20
Plongez au cœur de notre histoire lors des Journées Européennes du Patrimoine !
mairie de Viarmes Place Pierre Salvi Viarmes 95270 Val-d’Oise Île-de-France +33 1 34 09 26 26 hoteldeville@viarmes.fr
English :
Dive into the heart of our history during the European Heritage Days!
German :
Tauchen Sie an den Europäischen Tagen des Kulturerbes in unsere Geschichte ein!
Italiano :
Tuffatevi nel cuore della nostra storia durante le Giornate Europee del Patrimonio!
Espanol :
Sumérjase en el corazón de nuestra historia durante las Jornadas Europeas del Patrimonio
