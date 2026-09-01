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AGENDA · Saint-Ours

Journées Européennes du Patrimoine à Vulcania Vulcania Saint-Ours

samedi 19 septembre 2026 · Vulcania · Saint-Ours

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:45:00
Lieu
Vulcania
Adresse
2 routes de Mazayes
Ville
63230 Saint-Ours
Département
Puy-de-Dôme
Tarif

Saint-Ours

Journées Européennes du Patrimoine à Vulcania

Vulcania 2 routes de Mazayes Saint-Ours Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:45:00
fin : 2026-09-20 16:45:00

Date(s) :
2026-09-19

Journées Européennes du Patrimoine à Vulcania
Pendant une heure, découvrez l’architecture et les coulisses du parc Vulcania en compagnie d’un guide.
Une belle façon de voir autrement cet ensemble architectural imaginé par Hans Hollein
  .

Vulcania 2 routes de Mazayes Saint-Ours 63230 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

European Heritage Days at Vulcania
For one hour, explore the architecture and go behind the scenes at Vulcania Park with a guide.
A wonderful way to see this architectural complex—designed by Hans Hollein—from a different perspective

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Vulcania Saint-Ours a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic

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