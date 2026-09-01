Journées Européennes du Patrimoine à Vulcania Vulcania Saint-Ours
samedi 19 septembre 2026 · Vulcania · Saint-Ours
Informations pratiques
Saint-Ours
Journées Européennes du Patrimoine à Vulcania
Vulcania 2 routes de Mazayes Saint-Ours Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:45:00
fin : 2026-09-20 16:45:00
Date(s) :
2026-09-19
Journées Européennes du Patrimoine à Vulcania
Pendant une heure, découvrez l’architecture et les coulisses du parc Vulcania en compagnie d’un guide.
Une belle façon de voir autrement cet ensemble architectural imaginé par Hans Hollein
.
Vulcania 2 routes de Mazayes Saint-Ours 63230 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
European Heritage Days at Vulcania
For one hour, explore the architecture and go behind the scenes at Vulcania Park with a guide.
A wonderful way to see this architectural complex—designed by Hans Hollein—from a different perspective
L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Vulcania Saint-Ours a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic
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