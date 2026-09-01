Journées Européennes du Patrimoine à Vulcania Vulcania Saint-Ours

Informations pratiques

Saint-Ours

Journées Européennes du Patrimoine à Vulcania

Vulcania 2 routes de Mazayes Saint-Ours Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:45:00

fin : 2026-09-20 16:45:00

Date(s) :

2026-09-19

Journées Européennes du Patrimoine à Vulcania

Pendant une heure, découvrez l’architecture et les coulisses du parc Vulcania en compagnie d’un guide.

Une belle façon de voir autrement cet ensemble architectural imaginé par Hans Hollein

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Vulcania 2 routes de Mazayes Saint-Ours 63230 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

European Heritage Days at Vulcania

For one hour, explore the architecture and go behind the scenes at Vulcania Park with a guide.

A wonderful way to see this architectural complex—designed by Hans Hollein—from a different perspective

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Vulcania Saint-Ours a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic