Journées Européennes du Patrimoine Abbatiale Romane Saint-Benoît-sur-Loire

Place de l’Abbaye Saint-Benoît-sur-Loire Loiret

Début : Dimanche 2025-09-21 14:00:00

Gardienne des reliques de saint Benoît depuis le VIIe siècle, l’abbaye de Fleury fut dès l’époque carolingienne un brillant foyer de culture. Construite aux XIe et XIIe siècles, l’abbatiale est, avec sa tour-porche, son chevet et son ensemble unique de chapiteaux, une œuvre majeure de l’art roman.

Visite guidée de l’abbatiale par un moine

-> Dimanche à 14h et 15h30 (16h = complet)

Rendez-vous sous la tour porche

Visite libre de 6h à 22h (sauf pendant les offices) .

Place de l’Abbaye Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 23 70 tourisme@valdesully.fr

