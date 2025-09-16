Journées Européennes du Patrimoine Abbatiale Saint-Ferréol, Essômes-sur-Marne. Essômes-sur-Marne
Essômes-sur-Marne Aisne
Journées du Patrimoine 2025 à Essômes-sur-Marne
Les 20 et 21 septembre 2025
Plongez au cœur de l’art et du patrimoine lors des Journées Européennes du Patrimoine à Essômes-sur-Marne ! Deux jours riches en découvertes vous attendent, entre expositions, rencontres artistiques et ouverture exceptionnelle d’un lieu chargé d’histoire.
Exposition Christian Sorg « Los Prados »
– Où ? Abbatiale Saint-Ferréol d’Essômes-sur-Marne
– Quand ? Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025, de 10h à 18h
Vernissage le samedi 20 septembre à 11h à l’Abbatiale.
Les œuvres de Christian Sorg seront également visibles à la Médiathèque Jacques Lob du 16 au 27 septembre 2025, pour ceux qui souhaitent approfondir leur découverte.
Ouverture du Temple de Monneaux
Où ? Temple de Monneaux, Essômes-sur-Marne
Quand ?
– Samedi 20 septembre de 10h à 18h
– Dimanche 21 septembre de 14h à 18h
Laissez-vous surprendre par son architecture et son histoire, et profitez d’une immersion dans le patrimoine local.
Source Jean-Jacques Téani
Un événement à ne pas manquer pour les amateurs d’art, d’histoire et de culture ! 0 .
Essômes-sur-Marne 02400 Aisne Hauts-de-France
