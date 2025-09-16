Journées Européennes du Patrimoine Abbatiale Saint-Ferréol, Essômes-sur-Marne. Essômes-sur-Marne

Essômes-sur-Marne Aisne

Début : 2025-09-16

fin : 2025-09-25

2025-09-16

Journées du Patrimoine 2025 à Essômes-sur-Marne

Les 20 et 21 septembre 2025

Plongez au cœur de l’art et du patrimoine lors des Journées Européennes du Patrimoine à Essômes-sur-Marne ! Deux jours riches en découvertes vous attendent, entre expositions, rencontres artistiques et ouverture exceptionnelle d’un lieu chargé d’histoire.

Exposition Christian Sorg « Los Prados »

– Où ? Abbatiale Saint-Ferréol d’Essômes-sur-Marne

– Quand ? Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025, de 10h à 18h

Vernissage le samedi 20 septembre à 11h à l’Abbatiale.

Les œuvres de Christian Sorg seront également visibles à la Médiathèque Jacques Lob du 16 au 27 septembre 2025, pour ceux qui souhaitent approfondir leur découverte.

Ouverture du Temple de Monneaux

Où ? Temple de Monneaux, Essômes-sur-Marne

Quand ?

– Samedi 20 septembre de 10h à 18h

– Dimanche 21 septembre de 14h à 18h

Laissez-vous surprendre par son architecture et son histoire, et profitez d’une immersion dans le patrimoine local.

Source Jean-Jacques Téani

Un événement à ne pas manquer pour les amateurs d'art, d'histoire et de culture !

Essômes-sur-Marne 02400 Aisne Hauts-de-France

