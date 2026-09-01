Journées Européennes du Patrimoine Abbaye de Bégard Abbaye de Bégard, entrée par la Porterie Bégard

samedi 19 septembre 2026 · Abbaye de Bégard, entrée par la Porterie · Bégard

Informations pratiques

Bégard

Journées Européennes du Patrimoine Abbaye de Bégard

Abbaye de Bégard, entrée par la Porterie 1 Rue de l’Hôtel de Ville Bégard Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’Abbaye de Bégard vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 septembre prochains.

Visites libres et guidées, conférence, déambulation musicale, enregistrements historiques, atelier participatif, expositions, … Laissez-vous emporter par un programme riche pour découvrir tous les secrets (ou presque!) du Bon Sauveur de Bégard. .

Abbaye de Bégard, entrée par la Porterie 1 Rue de l’Hôtel de Ville Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 89 33 29 65

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Abbaye de Bégard Bégard a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol