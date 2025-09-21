JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE ABBAYE DE MORIMOND Parnoy-en-Bassigny
ABBAYE DE MORIMOND Parnoy-en-Bassigny Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Tout public
Visite libre
Ouverture de la chapelle et visite libre du site.
Visite guidée
Dimanche 21 septembre à 15h, 16h et à 17h
Concert
Chant grégorien par le choeur Grégor’girls.
Dimanche 21 septembre à 18h .
ABBAYE DE MORIMOND Parnoy-en-Bassigny 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 01 16 84
