JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE ABBAYE DE MORIMOND Parnoy-en-Bassigny dimanche 21 septembre 2025.

ABBAYE DE MORIMOND Parnoy-en-Bassigny Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Tout public

Visite libre

Ouverture de la chapelle et visite libre du site.

Visite guidée

Dimanche 21 septembre à 15h, 16h et à 17h

Concert

Chant grégorien par le choeur Grégor’girls.

Dimanche 21 septembre à 18h .

ABBAYE DE MORIMOND Parnoy-en-Bassigny 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 01 16 84

