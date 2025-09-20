Journées européennes du patrimoine Abbaye de Saint-Michel Saint-Michel

Rue du Chamiteau Saint-Michel Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0

0

Gratuit

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

2025-09-20 2025-09-21

Venez rencontrer les producteurs et artisans locaux.

Participez à de nombreux ateliers origami, sculpture, magie, broderie…

Animations Musicales.

Buvette et petite restauration toute la journée sur l’ensemble du site.

Venez visiter l’Abbaye de Saint-Michel en parallèle des « Confirelles » à l’occasion des Journées du Patrimoine.

Découvrez également le Musée de la Vie Rurale et Forestière.

Visite guidées samedi à 10h30 et 15h00.

Dimanche Le site accueille les « Confirelles ». Visites libres de 11h00 à 18h30. 0 .

Rue du Chamiteau Saint-Michel 02830 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 58 87 20

English :

Come and meet local producers and artisans.

Take part in numerous workshops: origami, sculpture, magic, embroidery…

Musical entertainment.

Refreshments and snacks all day long on the site.

German :

Treffen Sie lokale Produzenten und Kunsthandwerker.

Nehmen Sie an zahlreichen Workshops teil: Origami, Bildhauerei, Zauberei, Stickerei…

Musikalische Unterhaltung.

Getränke und kleine Snacks den ganzen Tag über auf dem gesamten Gelände.

Italiano :

Venite a conoscere i produttori e gli artigiani locali.

Partecipate a numerosi laboratori: origami, scultura, magia, ricamo…

Intrattenimento musicale.

Rinfreschi e spuntini per tutto il giorno sul posto.

Espanol :

Venga a conocer a los productores y artesanos locales.

Participe en numerosos talleres: papiroflexia, escultura, magia, bordado…

Animación musical.

Refrescos y tentempiés durante todo el día in situ.

L’événement Journées européennes du patrimoine Abbaye de Saint-Michel Saint-Michel a été mis à jour le 2025-08-22 par SIM Hauts-de-France OT du Pays de Thiérache