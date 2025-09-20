Journées européennes du patrimoine Abbaye de Saint-Michel Saint-Michel
Rue du Chamiteau Saint-Michel Aisne
Gratuit
Début : 2025-09-20 11:00:00
fin : 2025-09-21 18:30:00
2025-09-20 2025-09-21
Venez rencontrer les producteurs et artisans locaux.
Participez à de nombreux ateliers origami, sculpture, magie, broderie…
Animations Musicales.
Buvette et petite restauration toute la journée sur l’ensemble du site.
Venez visiter l’Abbaye de Saint-Michel en parallèle des « Confirelles » à l’occasion des Journées du Patrimoine.
Découvrez également le Musée de la Vie Rurale et Forestière.
Visite guidées samedi à 10h30 et 15h00.
Dimanche Le site accueille les « Confirelles ». Visites libres de 11h00 à 18h30. 0 .
Rue du Chamiteau Saint-Michel 02830 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 58 87 20
English :
Come and meet local producers and artisans.
Take part in numerous workshops: origami, sculpture, magic, embroidery…
Musical entertainment.
Refreshments and snacks all day long on the site.
German :
Treffen Sie lokale Produzenten und Kunsthandwerker.
Nehmen Sie an zahlreichen Workshops teil: Origami, Bildhauerei, Zauberei, Stickerei…
Musikalische Unterhaltung.
Getränke und kleine Snacks den ganzen Tag über auf dem gesamten Gelände.
Italiano :
Venite a conoscere i produttori e gli artigiani locali.
Partecipate a numerosi laboratori: origami, scultura, magia, ricamo…
Intrattenimento musicale.
Rinfreschi e spuntini per tutto il giorno sul posto.
Espanol :
Venga a conocer a los productores y artesanos locales.
Participe en numerosos talleres: papiroflexia, escultura, magia, bordado…
Animación musical.
Refrescos y tentempiés durante todo el día in situ.
