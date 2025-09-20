Journées européennes du patrimoine Abreschviller

Journées européennes du patrimoine Abreschviller samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine

train forestier Abreschviller Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-20

Exposition de notre matériel et visite des ateliers de 10h00 à 17h00 les deux jours. Les deux jours voyage unique et insolite à bord de notre voiture RENAULT NN de 1925, départ à 10h15 et 13h15 (sur réservation) , forfait 3 personnes 50€

Dimanche Montez à bord de nos tapes-culs tracté par notre locomotive GMEINDER. Départ unique dimanche matin à 10h00. Nombre de places limitées à 30. Tarif unique 10€ par personne (gratuit pour les moins de 4 ans). Réservation uniquement par téléphone ou mail.Tout public

train forestier Abreschviller 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 03 71 45 train.abreschviller@wanadoo.fr

English :

Exhibition of our equipment and visit to our workshops from 10:00 am to 5:00 pm on both days. Both days: unique and unusual trip aboard our 1925 RENAULT NN car, departures at 10:15 a.m. and 1:15 p.m. (reservation required), 3-person package: 50?

Sunday: Climb aboard our « tapes-culs » pulled by our GMEINDER locomotive. One-time departure Sunday morning at 10:00 am. Places limited to 30. Single fare 10? per person (free for children under 4). Reservations only by phone or e-mail.

German :

Ausstellung unserer Ausrüstung und Besichtigung der Werkstätten von 10.00 bis 17.00 Uhr an beiden Tagen. An beiden Tagen: Einmalige und ungewöhnliche Fahrt mit unserem Wagen RENAULT NN von 1925, Abfahrt um 10.15 Uhr und 13.15 Uhr (Reservierung erforderlich), Pauschalpreis für 3 Personen: 50?

Sonntag: Gehen Sie an Bord unserer « Tapes-culs », die von unserer Lokomotive GMEINDER gezogen werden. Einmalige Abfahrt am Sonntagmorgen um 10.00 Uhr. Die Anzahl der Plätze ist auf 30 begrenzt. Einheitspreis 10? pro Person (kostenlos für Kinder unter 4 Jahren). Reservierung nur per Telefon oder E-Mail.

Italiano :

Esposizione delle nostre attrezzature e visita dei laboratori dalle 10.00 alle 17.00 di entrambi i giorni. Entrambi i giorni: un viaggio unico e insolito a bordo della nostra vettura RENAULT NN del 1925, con partenza alle 10.15 e alle 13.15 (prenotazione obbligatoria), pacchetto per 3 persone: 50?

Domenica: salite a bordo dei nostri « tapes-culs » trainati dalla nostra locomotiva GMEINDER. Partenza unica la domenica mattina alle 10.00. Posti limitati a 30. Tariffa unica di 10 euro a persona (bambini sotto i 4 anni gratis). Prenotazioni solo per telefono o e-mail.

Espanol :

Exposición de nuestro material y visita de los talleres de 10.00 a 17.00 horas los dos días. Ambos días: un viaje único e insólito a bordo de nuestro coche RENAULT NN de 1925, con salida a las 10.15 h y a las 13.15 h (reserva obligatoria), paquete para 3 personas: 50?

Domingo: Suba a bordo de nuestros « tapes-culs » tirados por nuestra locomotora GMEINDER. Salida única el domingo por la mañana a las 10.00 h. Plazas limitadas a 30. Tarifa única de 10 euros por persona (gratis para niños menores de 4 años). Reservas únicamente por teléfono o correo electrónico.

