JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AGDE Agde

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AGDE Agde samedi 20 septembre 2025.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AGDE

Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Rendez-vous inédits, visites insolites et ouvertures exceptionnelles découvrez les Journées Européennes du Patrimoine !

#JEP2025

ADENA, RÉSERVE NATURELLE DU BAGNAS AGDE-

> Visite commentée « Le trésor d’architecture du Grand Clavelet »

En partenariat avec l’Office du Tourisme Cap d’Agde Méditerranée

Un voyage fascinant à travers l’histoire de ce trésor architectural du Grand Clavelet situé en pleine nature au coeur de la réserve naturelle du Bagnas.

Samedi 20 septembre Horaires non communiqués

Dimanche 21 septembre de 10h à 11h30

> Gratuit,

> Réservation obligatoire sur Hello Asso https://helloasso.com/associations/adena

Plus d’informations au 04.67.01.60.23 (ADENA)

Lieu Domaine du Grand Clavelet, Route de Sète 34300 AGDE

> Visite commentée « Sur les traces du Bagnas »

Remontez le temps et retrouvez les indices semés à chaque époque dans le Bagnas, témoins des liens entre les Hommes et cet étang si particulier depuis la nuit des temps !

Samedi 20 septembre de 10h à 12h30

Dimanche 21 septembre Horaires non communiqués

> Gratuit,

> Réservation obligatoire sur Hello Asso https://helloasso.com/associations/adena

Plus d’informations au 04.67.01.60.23 (ADENA)

Lieu Aire d’observation, Route de Marseillan Plage

COMITÉ D’ORGANISATION DES MANIFESTATIONS HISTORIQUES D’AGDE (C.O.M.H.A)

> Ouverture du site Pôle de perfectionnement physique et sportif

> Visite commentée

> Exposition « Présentation de costumes »

Costumes historiques fabriqués par l’atelier et proposés à la location ou à la vente.

Samedi 20 septembre de 10h à 17h

Dimanche 21 septembre de 10h à 17h

> Danses

Démonstration de danses

Samedi & dimanche à 11h et 15h

> Gratuit

Informations 06.12.99.59.65

Lieu 1 Boulevard du Saint Christ

ASSOCIATION LA PASSERELLE PATRIMOINE

>Visite commentée « La riche histoire des remparts d’Agde »

Lors d’une visite, le tracé des remparts de la vieille ville détruits en 1848.

Vous en observerez les vestiges, leurs transformations mais aussi les édifices remarquables autour.

Dimanche 21 14h30

> Gratuit

Parvis de l’Office du Tourisme d’Agde Place de la Belle Agathoise -AGDE-

> Informations 06.25.32.07.97

MELOPOÏA LES CHANTS DU PATRIMOINE

« Chants, costumes et traditions du patrimoine agathois »

Avec l’ensemble vocal Mélopoïa, l’Escolo daï Sarret, la confrérie du Saint Christ.

Informations 06.09.51.49.84

Lieu Musée agathois Jules Baudou 5 rue de la Fraternité AGDE-

Au programme, de courtes présentations sur les costumes avec la participation des « Belles Agathoises », sur le Saint-Christ, oeuvre sculpturale attribuée à Michel-Ange

Le tout ponctué par des chants agathois, oeuvres musicales écrites et mises en musique par des personnalités de la ville d’Agde.

Samedi 11h

> Gratuit

#JEPAGDE2025 .

Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 04 04

English :

New events, unusual tours and exceptional openings: discover the European Heritage Days!

#JEP2025

German :

Neue Termine, ungewöhnliche Besichtigungen und außergewöhnliche Öffnungen: Entdecken Sie die Europäischen Tage des Kulturerbes!

#JEP2025

Italiano :

Nuovi eventi, visite insolite e aperture eccezionali: scoprite le Giornate Europee del Patrimonio!

#JEP2025

Espanol :

Nuevos actos, recorridos insólitos e inauguraciones excepcionales: ¡descubra las Jornadas Europeas del Patrimonio!

#JEP2025

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AGDE Agde a été mis à jour le 2025-08-27 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE