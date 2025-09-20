JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AGORA Montpellier

Entrez dans l’univers de l’Agora, Cité Internationale de la Danse, un lieu emblématique dédié à la danse contemporaine.

Installée dans l’ancien couvent des Ursulines, datant du XVe siècle et restauré dans les années 1990 par les architectes Lipsky et Rollet, l’Agora allie patrimoine architectural et création contemporaine.

►Visite libre

samedi 20 septembre 2025 de 10h à 13h

samedi 20 septembre 2025 de 14h à 18h

Ce lieu ouvert au public propose

des spectacles tout au long de la saison,

une programmation riche durant le festival Montpellier Danse,

des rencontres avec les artistes en résidence,

des ateliers de pratique,

et des projets de formation et de sensibilisation à la culture chorégraphique.

Une immersion unique dans l’art du mouvement, au cœur d’un site chargé d’histoire.

Gratuit. Sans réservation.

►Visite commentée

samedi 20 septembre 2025 de 10h30 à 11h

samedi 20 septembre 2025 de 15h à 15h30

samedi 20 septembre 2025 de 17h à 17h30

►Spectacle Corps Sonores Juniors Massimo Fusco

samedi 20 septembre 2025 de 11h30 à 12h30

samedi 20 septembre 2025 de 14h à 15h

samedi 20 septembre 2025 de 16h à 17h

Massimo Fusco, danseur formé au CNSMD de Paris et praticien en massage Tui Na, tisse un lien subtil entre chorégraphie contemporaine et éthique du care.

Après avoir été interprète pour de grands noms de la scène, il fonde la compagnie Corps Magnétiques pour explorer les croisements entre gestes dansés et pratiques somatiques.

Avec Corps Sonores, il propose une expérience immersive, poétique et apaisante

depuis un îlot de galets, véritable cocon sensoriel, enfants et familles sont invités à s’abandonner à une danse du soin.

Entre bain sonore, massages, chorégraphie tactile, et sauts pizzicati,

le corps se détend, se raconte, se régénère.

Une parenthèse douce où les tensions se dissipent au fil de gestes enveloppants et d’une présence bienveillante.

Ce spectacle est adapté aux enfants entre 5 et 13 ans. Tarif de 5 à 13 € (détail sur montpellierdanse.com). Réservations en ligne à partir du 8 septembre sur montpellierdanse.com. Renseignements 04 67 60 83 60. .

Rue Sainte-Ursule Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Enter the world of the Agora, Cité Internationale de la Danse, an emblematic venue dedicated to contemporary dance.

Housed in the former Ursulines convent, dating from the 15th century and restored in the 1990s by architects Lipsky and Rollet, the Agora combines architectural heritage with contemporary creation.

German :

Treten Sie ein in die Welt der Agora, Cité Internationale de la Danse, einem symbolträchtigen Ort, der dem zeitgenössischen Tanz gewidmet ist.

Jahrhundert, das in den 1990er Jahren von den Architekten Lipsky und Rollet restauriert wurde, verbindet die Agora das architektonische Erbe mit zeitgenössischen Kreationen.

Italiano :

Entrate nel mondo dell’Agora, Cité Internationale de la Danse, uno spazio emblematico dedicato alla danza contemporanea.

Ospitata nell’ex convento delle Orsoline, risalente al XV secolo e restaurato negli anni ’90 dagli architetti Lipsky e Rollet, l’Agorà unisce il patrimonio architettonico alla creazione contemporanea.

Espanol :

Entre en el universo del Ágora, Ciudad Internacional de la Danza, un lugar emblemático dedicado a la danza contemporánea.

Ubicada en el antiguo convento de las Ursulinas, del siglo XV, restaurado en los años 90 por los arquitectos Lipsky y Rollet, el Ágora combina el patrimonio arquitectónico con la creación contemporánea.

