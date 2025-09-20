Journées Européennes du Patrimoine Ailleville

Journées Européennes du Patrimoine Ailleville samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine

Maison du Folklore Ailleville Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Explorez le charmant village d’Ailleville, surnommé le Petit Moscou, à travers un circuit alliant patrimoine viticole, art contemporain et histoire locale. Découvrez les maisons restaurées, sarcophages mérovingiens, lavoir, château et église, dans une ambiance typiquement champenoise.

Visite libre. .

Maison du Folklore Ailleville 10200 Aube Grand Est +33 6 30 05 80 12

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Ailleville a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne