Journées européennes du patrimoine Airosa, thonier-canneur-bolincheur Saint-Jean-de-Luz

Port Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
2025-09-20
Visitez cet ancien bateau de pêche, dernier exemplaire de la construction traditionnelle de la charpenterie de marine basque, construit en 1953.
Les visites sont susceptibles d’être annulées selon la saison de pêche. .
Port Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 saintjeandeluz@otpaysbasque.com
