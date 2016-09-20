Journées Européennes du Patrimoine Rues du vieux village Allauch
samedi 19 septembre 2026 · Rues du vieux village · Allauch
Informations pratiques
Allauch
Journées Européennes du Patrimoine
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. Rues du vieux village Rues du vieux Village Allauch Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la ville d’Allauch vous ouvre les portes de ses sites emblématiques pour un week-end placé sous le signe de la découverte, de l’histoire et de la culture.
Cette édition 2026, sur le thème « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », met à l’honneur la richesse du patrimoine allaudien à travers des expositions, visites, rencontres et animations pour toute la famille. Au programme :
Visite de l’Hôtel de ville
Découvrez l’Hôtel de Ville historique, dont le bureau de Monsieur le Maire, au cœur du village, le dimanche 20 septembre de 10h à 18h, place du Dr Joseph Chevillon. Diffusion d’un film sur l’histoire d’Allauch, salle Honoré Guien.
Entrée et visite libre.
Pôle Culturel de l’Usine Électrique
Visite libre du Pôle Culturel de l’Usine Électrique
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10h à 18h
Découvrez l’histoire de cette ancienne usine restaurée, devenue un haut lieu culturel et futur Musée Marcel Pagnol
Exposition « Fréquences et structures » de Jean-Marc Larhantec
Jusqu’au dimanche 27 septembre (ouvert en semaine de 14h à 18h, de 10h à 12h et de 14h à 18h le week-end)
Une expérience immersive où peinture et musique dialoguent grâce à des QR codes permettant d’écouter la bande-son de chaque œuvre
Entrée libre
Conférence / dédicace « Les gravures du Garlaban »
Samedi 19 septembre, de 16h à 17h30
Par Louis Douard, suivie d’une rencontre-signature avec Valérie Thyot autour de son ouvrage consacré au graveur des collines
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Exposition temporaire « À la découverte des manuscrits de Louis Douard »
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h
Présentation exceptionnelle des manuscrits originaux de l’artiste, conservés à la bibliothèque municipale
Randonnée « Sur les traces de Pagnol » (sur inscription)
Dimanche 20 septembre
Départ 9h30 du Puits de Raimu (covoiturage depuis l’Usine Électrique à 9h)
11h Découverte des paysages de Pagnol et des pierres gravées de Louis Douard avec Philippe Escoffier
12h30 Pique-nique tiré du sac
Gratuit, 15 places
04 91 10 48 22
culture@allauch.com
(10 km, 449 mètres de dénivelé positif)
Notre-Dame du Château
Ouverture de la chapelle
Samedi 19 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche 20 septembre de 14h à 18h
Visite guidée du domaine
Samedi 19 septembre à 16h (départ de la Poterne)
Visite guidée de la chapelle et de ses ex-voto
Dimanche 20 septembre à 16h
Rencontre / dédicace
Dimanche 20 septembre à 16h30
Autour de l’ouvrage Ex-voto de Notre-Dame du Château à Allauch d’Anne-Marie Merle-Nerguisian
Animations gratuites pour les enfants les après-midis
Entrée libre
Tour carrée
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 17h
Exposition « Patrimoine en péril, patrimoine sauvé » proposée par l’association Notre-Dame du Château
Église Saint-Sébastien
Visite libre
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 8h à 18h
Découvrez l’une des plus anciennes paroisses d’Allauch et son remarquable patrimoine artistique
Esplanade des Moulins
Visite d’un moulin à vent de Provence
Dimanche 20 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h
Le meunier vous fera découvrir le fonctionnement traditionnel du moulin
Entrée gratuite
Galerie du Vieux Bassin
Exposition « À Contre Temps »
Du 11 au 20 septembre
Ouvert en semaine de 14h à 18h et de 10h à 18h les samedis et dimanches
Entrée libre .
Rues du vieux village Rues du vieux Village Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com
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English :
%C0 To celebrate European Heritage Days, the town of Allauch invites you to explore its iconic sites for a weekend dedicated to discovery, history, and culture.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Allauch a été mis à jour le 2026-09-10 par Maison du Tourisme d’Allauch
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