Journées Européennes du Patrimoine Rues du vieux village Allauch

Informations pratiques

Allauch

Journées Européennes du Patrimoine

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. Rues du vieux village Rues du vieux Village Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la ville d’Allauch vous ouvre les portes de ses sites emblématiques pour un week-end placé sous le signe de la découverte, de l’histoire et de la culture.

Cette édition 2026, sur le thème « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », met à l’honneur la richesse du patrimoine allaudien à travers des expositions, visites, rencontres et animations pour toute la famille. Au programme :



Visite de l’Hôtel de ville



Découvrez l’Hôtel de Ville historique, dont le bureau de Monsieur le Maire, au cœur du village, le dimanche 20 septembre de 10h à 18h, place du Dr Joseph Chevillon. Diffusion d’un film sur l’histoire d’Allauch, salle Honoré Guien.

Entrée et visite libre.





Pôle Culturel de l’Usine Électrique



Visite libre du Pôle Culturel de l’Usine Électrique

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10h à 18h

Découvrez l’histoire de cette ancienne usine restaurée, devenue un haut lieu culturel et futur Musée Marcel Pagnol

Exposition « Fréquences et structures » de Jean-Marc Larhantec

Jusqu’au dimanche 27 septembre (ouvert en semaine de 14h à 18h, de 10h à 12h et de 14h à 18h le week-end)

Une expérience immersive où peinture et musique dialoguent grâce à des QR codes permettant d’écouter la bande-son de chaque œuvre

Entrée libre

Conférence / dédicace « Les gravures du Garlaban »

Samedi 19 septembre, de 16h à 17h30

Par Louis Douard, suivie d’une rencontre-signature avec Valérie Thyot autour de son ouvrage consacré au graveur des collines

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Exposition temporaire « À la découverte des manuscrits de Louis Douard »

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h

Présentation exceptionnelle des manuscrits originaux de l’artiste, conservés à la bibliothèque municipale





Randonnée « Sur les traces de Pagnol » (sur inscription)



Dimanche 20 septembre

Départ 9h30 du Puits de Raimu (covoiturage depuis l’Usine Électrique à 9h)

11h Découverte des paysages de Pagnol et des pierres gravées de Louis Douard avec Philippe Escoffier

12h30 Pique-nique tiré du sac

Gratuit, 15 places

04 91 10 48 22

culture@allauch.com

(10 km, 449 mètres de dénivelé positif)





Notre-Dame du Château



Ouverture de la chapelle

Samedi 19 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h

Dimanche 20 septembre de 14h à 18h

Visite guidée du domaine

Samedi 19 septembre à 16h (départ de la Poterne)

Visite guidée de la chapelle et de ses ex-voto

Dimanche 20 septembre à 16h

Rencontre / dédicace

Dimanche 20 septembre à 16h30

Autour de l’ouvrage Ex-voto de Notre-Dame du Château à Allauch d’Anne-Marie Merle-Nerguisian

Animations gratuites pour les enfants les après-midis

Entrée libre





Tour carrée



Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 17h

Exposition « Patrimoine en péril, patrimoine sauvé » proposée par l’association Notre-Dame du Château





Église Saint-Sébastien



Visite libre

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 8h à 18h

Découvrez l’une des plus anciennes paroisses d’Allauch et son remarquable patrimoine artistique





Esplanade des Moulins



Visite d’un moulin à vent de Provence

Dimanche 20 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h

Le meunier vous fera découvrir le fonctionnement traditionnel du moulin

Entrée gratuite





Galerie du Vieux Bassin



Exposition « À Contre Temps »

Du 11 au 20 septembre

Ouvert en semaine de 14h à 18h et de 10h à 18h les samedis et dimanches

Entrée libre .

Rues du vieux village Rues du vieux Village Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

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English :

%C0 To celebrate European Heritage Days, the town of Allauch invites you to explore its iconic sites for a weekend dedicated to discovery, history, and culture.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Allauch a été mis à jour le 2026-09-10 par Maison du Tourisme d’Allauch