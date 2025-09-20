JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Altier
Altier Lozère
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Dans le cadre des journées du patrimoine,l’association Sculptures en liberté organise une journée portes ouvertes concernant le sentier de Sculptures d’Altier sur rendez vous au 06 87 69 92 15
La Chazé Altier 48800 Lozère Occitanie +33 6 87 69 92 15
English :
As part of Heritage Days, the association Sculptures en liberté is organizing an open day on the Sculptures d’Altier trail by appointment on 06 87 69 92 15
German :
Im Rahmen der Tage des Kulturerbes organisiert der Verein Sculptures en liberté einen Tag der offenen Tür auf dem Skulpturenpfad von Altier. Sie können sich unter 06 87 69 92 15 anmelden
Italiano :
Nell’ambito delle Giornate del Patrimonio, l’associazione Sculptures en liberté organizza una giornata di porte aperte sul sentiero delle Sculptures d’Altier, su prenotazione al numero 06 87 69 92 15
Espanol :
En el marco de las Jornadas del Patrimonio, la asociación Sculptures en liberté organiza una jornada de puertas abiertas en el sendero de las Esculturas de Altier, con cita previa en el 06 87 69 92 15
