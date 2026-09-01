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AGENDA · Ancenis-Saint-Géréon

Journées Européennes du Patrimoine Ancenis-Saint-Géréon

samedi 19 septembre 2026 · Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Ville
44150 Ancenis-Saint-Géréon
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Ancenis-Saint-Géréon

Journées Européennes du Patrimoine

Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Le week-end du 19 et 20 septembre, venez (re)découvrir le patrimoine du Pays d’Ancenis à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) !
Rendez-vous inédits, visites insolites et ouvertures exceptionnelles en Pays d’Ancenis découvrez les Journées européennes du patrimoine !

Thèmes de l’édition 2026
Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer   .

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 07 44  tourisme@pays-ancenis.com

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English :

On the weekend of September 19 and 20, come and (re)discover the heritage of the Pays d’Ancenis during the European Heritage Days (JEP)!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-08-31 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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