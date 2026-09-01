Journées Européennes du Patrimoine Ancenis-Saint-Géréon
samedi 19 septembre 2026 · Ancenis-Saint-Géréon
Informations pratiques
Ancenis-Saint-Géréon
Journées Européennes du Patrimoine
Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Le week-end du 19 et 20 septembre, venez (re)découvrir le patrimoine du Pays d’Ancenis à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) !
Rendez-vous inédits, visites insolites et ouvertures exceptionnelles en Pays d’Ancenis découvrez les Journées européennes du patrimoine !
Thèmes de l’édition 2026
Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .
Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 07 44 tourisme@pays-ancenis.com
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English :
On the weekend of September 19 and 20, come and (re)discover the heritage of the Pays d’Ancenis during the European Heritage Days (JEP)!
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-08-31 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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