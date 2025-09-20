Journées Européennes du Patrimoine Ancien Couvent des Ursulines et Chapelle Saint-Joseph Guingamp-Paimpol Agglomération Guingamp

Guingamp-Paimpol Agglomération 11 Rue de la Trinité Guingamp Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

Ce couvent fut construit en 1668 par les Ursulines, en charge de l’éducation des jeunes filles. La chapelle s’orne de la première façade baroque d’un couvent féminin à Guingamp. Elle inspira deux autres couvents à Guingamp les Augustines et Montbareil. La tourmente révolutionnaire mit fin aux activités du couvent qui eut diverses affectations souvent militaires. Aujourd’hui, le bâtiment conventuel est le siège de Guingamp-Paimpol Agglomération. La Chapelle a fait l’objet d’importants travaux de restauration, laquelle a été récompensée par un prix régional d’architecture. Elle accueille désormais un amphithéâtre. .

Guingamp-Paimpol Agglomération 11 Rue de la Trinité Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 59 59

