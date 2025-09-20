Journées européennes du patrimoine ancienne abbaye de Thenailles Thenailles

Journées européennes du patrimoine ancienne abbaye de Thenailles Thenailles samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine ancienne abbaye de Thenailles

Rue de l’Abbaye Thenailles Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

L’ancienne abbaye de Thenailles vous ouvre ses portes afin de vous dévoiler son histoire et ses vestiges, dans le cadre de visites guidées et d’animations ludiques comme un livret de jeux pour les enfants.

Fondée au XIIe siècle, cette abbaye subira plusieurs attaques au XVe, XVIe et XVIIe siècle avant d’être démantelée au moment de la Révolution, servant un temps d’hôpital avant que les bâtiments soient démolis ou vendus au détail. Les vestiges de l’abbaye ont récemment été rachetés par deux frères belges, Messieurs Greffe, qui projettent de réaménager le site pour en faire un domaine touristique et événementiel.

Visites guidées à 11h, 14h et 16h sans réservation.

L’ancienne abbaye de Thenailles vous ouvre ses portes afin de vous dévoiler son histoire et ses vestiges, dans le cadre de visites guidées et d’animations ludiques comme un livret de jeux pour les enfants.

Fondée au XIIe siècle, cette abbaye subira plusieurs attaques au XVe, XVIe et XVIIe siècle avant d’être démantelée au moment de la Révolution, servant un temps d’hôpital avant que les bâtiments soient démolis ou vendus au détail. Les vestiges de l’abbaye ont récemment été rachetés par deux frères belges, Messieurs Greffe, qui projettent de réaménager le site pour en faire un domaine touristique et événementiel.

Visites guidées à 11h, 14h et 16h sans réservation. .

Rue de l’Abbaye Thenailles 02140 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 91 30 10 accueil@tourisme-thierache.fr

English :

The former abbey of Thenailles opens its doors to reveal its history and remains, with guided tours and fun activities such as a games booklet for children.

Founded in the 12th century, the abbey underwent several attacks in the 15th, 16th and 17th centuries, before being dismantled during the French Revolution, serving for a time as a hospital before the buildings were demolished or sold off. The remains of the abbey have recently been purchased by two Belgian brothers, Messrs Greffe, who plan to redevelop the site as a tourist and events area.

Guided tours at 11 a.m., 2 p.m. and 4 p.m. without reservation.

German :

Die ehemalige Abtei von Thenailles öffnet ihre Pforten, um Ihnen ihre Geschichte und ihre Überreste im Rahmen von Führungen und spielerischen Animationen wie einem Spielheft für Kinder zu enthüllen.

Die im 12. Jahrhundert gegründete Abtei wurde im 15., 16. und 17. Jahrhundert mehrmals angegriffen, bevor sie während der Revolution zerstört wurde und eine Zeit lang als Krankenhaus diente, bevor die Gebäude abgerissen oder verkauft wurden. Die Überreste der Abtei wurden kürzlich von zwei belgischen Brüdern, den Herren Greffe, gekauft, die planen, die Anlage zu einem Tourismus- und Veranstaltungsort umzugestalten.

Führungen um 11:00, 14:00 und 16:00 Uhr ohne Voranmeldung.

Italiano :

L’antica abbazia di Thenailles apre le sue porte per svelare la sua storia e i suoi resti, con visite guidate e attività divertenti come un libretto di giochi per bambini.

Fondata nel XII secolo, l’abbazia fu attaccata più volte nel XV, XVI e XVII secolo prima di essere smantellata durante la Rivoluzione francese e utilizzata per un certo periodo come ospedale prima che gli edifici fossero demoliti o venduti. I resti dell’abbazia sono stati recentemente acquistati da due fratelli belgi, i signori Greffe, che intendono riqualificare il sito come area turistica e per eventi.

Visite guidate alle 11.00, 14.00 e 16.00, senza prenotazione.

Espanol :

La antigua abadía de Thenailles abre sus puertas para revelar su historia y sus vestigios, con visitas guiadas y actividades lúdicas como un cuaderno de juegos para niños.

Fundada en el siglo XII, la abadía fue atacada varias veces en los siglos XV, XVI y XVII antes de ser desmantelada durante la Revolución Francesa, y utilizada durante un tiempo como hospital antes de que los edificios fueran demolidos o vendidos. Los restos de la abadía han sido adquiridos recientemente por dos hermanos belgas, los Sres. Greffe, que planean reconvertir el lugar en una zona turística y de eventos.

Visitas guiadas a las 11 h, 14 h y 16 h, sin reserva previa.

L’événement Journées européennes du patrimoine ancienne abbaye de Thenailles Thenailles a été mis à jour le 2024-08-20 par OT du Pays de Thiérache