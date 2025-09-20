Journées européennes du patrimoine ancienne école de la Lande Pôle associatif La Lande Jean Rostand Montceau-les-Mines

Journées européennes du patrimoine ancienne école de la Lande Pôle associatif La Lande Jean Rostand Montceau-les-Mines samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine ancienne école de la Lande

Pôle associatif La Lande Jean Rostand 3 rue Boileau Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Le musée de la Maison d’école propose en exclusivité une visite commentée de l’ancienne école maternelle pilote de la Lande, ouverte en 1930 et devenue aujourd’hui un pôle associatif et centre de ressources du patrimoine scolaire du musée de la maison d’école (15 salles de l’école devenues salles d’archivage, photos et projections de films 1932). .

Pôle associatif La Lande Jean Rostand 3 rue Boileau Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English : Journées européennes du patrimoine ancienne école de la Lande

German : Journées européennes du patrimoine ancienne école de la Lande

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées européennes du patrimoine ancienne école de la Lande Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2025-09-05 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II