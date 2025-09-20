Journées Européennes du Patrimoine Maison du Port ostréicole Andernos-les-Bains

Journées Européennes du Patrimoine Maison du Port ostréicole Andernos-les-Bains samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine

Maison du Port ostréicole Avenue du Commandant David Allègre Andernos-les-Bains Gironde

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Venez découvrir l’exposition photos des ports de notre jolie ville par l’association « Mémoires d’Andernos » dans le cadre des journées du Patrimoine !

Entrée libre et ouvert à tous. .

Maison du Port ostréicole Avenue du Commandant David Allègre Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 68 54 81

