AGENDA · Angers
Journées Européennes du Patrimoine Angers
samedi 19 septembre 2026 · Angers
Informations pratiques
Angers
Journées Européennes du Patrimoine
Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
L’édition 2026 aura lieu les 19 et 20 septembre, autour des thèmes « Patrimoine de la photographie » et « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ». .
Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Angers a été mis à jour le 2026-09-05 par Destination Angers
À voir aussi à Angers (Maine-et-Loire)
- Rencontre avec Abigail Assor – directrice artistique, Institut Municipal d’Angers, Angers 15 septembre 2026
- Échappées d’art Découverte des œuvres en tramway (ligne tramway B) devant la rose des sables Angers 16 septembre 2026
- Cartophote / La Traversée Photographique, Galerie Dityvon, Angers 17 septembre 2026
- Visite des fossés du Château d’Angers Dans les fossés… et au-delà ! Angers 17 septembre 2026
- Parcours Baludik : Angers dans la tourmente, sur les traces de la Seconde Guerre mondiale, Gare d’Angers Saint Laud, Angers 18 septembre 2026