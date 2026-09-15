Informations pratiques

Angers

Journées Européennes du Patrimoine

Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

L’édition 2026 aura lieu les 19 et 20 septembre, autour des thèmes « Patrimoine de la photographie » et « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ». .

Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Angers a été mis à jour le 2026-09-05 par Destination Angers