Journées européennes du patrimoine Animation de l’orgue Domloup

Eglise Saint Loup Domloup Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-21 14:30:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

2025-09-21

L’association des Amis de l’orgue, de la musique et du chant chorale mettra à l’honneur l’orgue de l’église Saint-Loup le dimanche 21 septembre de 14 h 30 à 17 h 30.

Gratuit sans inscription .

Eglise Saint Loup Domloup 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02

