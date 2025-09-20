Journées européennes du Patrimoine: animation d’escrime artistique Le bourg Bourdeilles
Journées européennes du Patrimoine: animation d’escrime artistique Le bourg Bourdeilles samedi 20 septembre 2025.
Journées européennes du Patrimoine: animation d’escrime artistique
Le bourg Château de Bourdeilles Bourdeilles Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Animation d’escrime artistique avec l’Ame des armes et son maître d’Armes Mickael Dassas.
Animation d’escrime artistique avec l’Ame des armes et son maître d’Armes Mickael Dassas. .
Le bourg Château de Bourdeilles Bourdeilles 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 73 36
English : Journées européennes du Patrimoine: animation d’escrime artistique
Artistic fencing with l’Ame des armes and fencing master Mickael Dassas.
German : Journées européennes du Patrimoine: animation d’escrime artistique
Kunstfechtanimation mit L’Ame des armes und seinem Maître d’Armes Mickael Dassas.
Italiano :
Scherma artistica con l’Ame des armes e il suo maestro di scherma Mickael Dassas.
Espanol : Journées européennes du Patrimoine: animation d’escrime artistique
Esgrima artística con l’Ame des armes y su maestro de esgrima Mickael Dassas.
L’événement Journées européennes du Patrimoine: animation d’escrime artistique Bourdeilles a été mis à jour le 2025-08-25 par Val de Dronne