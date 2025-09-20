Journées européennes du Patrimoine: animation d’escrime artistique Le bourg Bourdeilles

Le bourg Château de Bourdeilles Bourdeilles Dordogne

Début : 2025-09-20

2025-09-20

Animation d’escrime artistique avec l’Ame des armes et son maître d’Armes Mickael Dassas.

Le bourg Château de Bourdeilles Bourdeilles 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 73 36

English : Journées européennes du Patrimoine: animation d’escrime artistique

Artistic fencing with l’Ame des armes and fencing master Mickael Dassas.

German : Journées européennes du Patrimoine: animation d’escrime artistique

Kunstfechtanimation mit L’Ame des armes und seinem Maître d’Armes Mickael Dassas.

Italiano :

Scherma artistica con l’Ame des armes e il suo maestro di scherma Mickael Dassas.

Espanol : Journées européennes du Patrimoine: animation d’escrime artistique

Esgrima artística con l’Ame des armes y su maestro de esgrima Mickael Dassas.

