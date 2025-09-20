Journées européennes du patrimoine. Animation Jardin d’expérimentation de Silvion de Crest Crest

Journées européennes du patrimoine. Animation Jardin d’expérimentation de Silvion de Crest

chemin du Donjon Crest Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

de 10 à 17 ans

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

Découvrez les étapes et les techniques de construction au Moyen Âge grâce à différentes maquettes et jeux en bois. Les enfants, à l’aide d’un livret jeu, pourront découvrir le nouvel espace d’expérimentations et de jeux de la Tour de Crest.

chemin du Donjon Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 32 53 accueil@tourdecrest.fr

English :

Discover the stages and techniques of construction in the Middle Ages, thanks to a range of wooden models and games. With the help of a game booklet, children can discover the new experimentation and play area at the Tour de Crest.

German :

Entdecken Sie anhand verschiedener Modelle und Holzspiele die Bauphasen und -techniken des Mittelalters. Mithilfe eines Spielhefts können die Kinder den neuen Experimentier- und Spielbereich des Turms von Crest entdecken.

Italiano :

Scoprite le fasi e le tecniche di costruzione nel Medioevo, grazie a una serie di modelli e giochi in legno. Con l’aiuto di un libretto di giochi, i bambini potranno scoprire la nuova area di sperimentazione e gioco del Tour de Crest.

Espanol :

Descubra las etapas y técnicas de la construcción en la Edad Media, gracias a una serie de maquetas y juegos de madera. Con la ayuda de un cuaderno de juegos, los niños podrán descubrir la nueva zona de experimentación y juego de la Tour de Crest.

L’événement Journées européennes du patrimoine. Animation Jardin d’expérimentation de Silvion de Crest Crest a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme