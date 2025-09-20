Journées Européennes du Patrimoine Animation jeune public visite insolite Route du Château Saint-Germain-de-Livet

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-21 12:30:00

2025-09-20

Découvrez la merveille du Pays d’Auge, château emblématique à travers une visite qui fera appel à vos sens. Venez découvrir l’histoire du château de manière originale, ludique et sensorielle !

Nous invitons nos jeunes visiteurs à suivre en famille une visite qui fera appel à leur sens et à leur goût pour le jeu. Venez découvrir l’histoire du château de manière originale, ludique et sensorielle !

Durée 1h15 .

Route du Château Château-Musée de Saint-Germain-de-Livet Saint-Germain-de-Livet 14100 Calvados Normandie +33 2 31 31 00 03

English : Journées Européennes du Patrimoine Animation jeune public visite insolite

Discover the Pays d’Auge’s most emblematic castle on a tour that will appeal to all your senses. Come and discover the castle’s history in an original, fun and sensory way!

German : Journées Européennes du Patrimoine Animation jeune public visite insolite

Entdecken Sie das Wunder des Pays d’Auge, ein symbolträchtiges Schloss, durch eine Besichtigung, die Ihre Sinne anspricht. Entdecken Sie die Geschichte des Schlosses auf originelle, spielerische und sinnliche Weise!

Italiano :

Scoprite il castello più emblematico del Pays d’Auge con un tour che coinvolgerà tutti i vostri sensi. Venite a scoprire la storia del castello in modo originale, divertente e sensoriale!

Espanol :

Descubra el castillo más emblemático del Pays d’Auge en una visita que despertará todos sus sentidos. ¡Venga a descubrir la historia del castillo de una forma original, lúdica y sensorial!

