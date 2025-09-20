Journées européennes du Patrimoine: animations médiévales Bourdeilles

Journées européennes du Patrimoine: animations médiévales Bourdeilles samedi 20 septembre 2025.

Château de Bourdeilles Bourdeilles Dordogne

Animations médiévales avec les Compagnons d’Azur.
Château de Bourdeilles Bourdeilles 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 73 36 

English : Journées européennes du Patrimoine: animations médiévales

Medieval entertainment with the Compagnons d’Azur.

German : Journées européennes du Patrimoine: animations médiévales

Mittelalterliche Animationen mit den Compagnons d’Azur.

Italiano :

Intrattenimento medievale con i Compagnons d’Azur.

Espanol : Journées européennes du Patrimoine: animations médiévales

Espectáculo medieval con los Compagnons d’Azur.

