Journées européennes du Patrimoine: animations médiévales Bourdeilles
Journées européennes du Patrimoine: animations médiévales Bourdeilles samedi 20 septembre 2025.
Journées européennes du Patrimoine: animations médiévales
Château de Bourdeilles Bourdeilles Dordogne
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Animations médiévales avec les Compagnons d’Azur.
Château de Bourdeilles Bourdeilles 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 73 36
English : Journées européennes du Patrimoine: animations médiévales
Medieval entertainment with the Compagnons d’Azur.
German : Journées européennes du Patrimoine: animations médiévales
Mittelalterliche Animationen mit den Compagnons d’Azur.
Italiano :
Intrattenimento medievale con i Compagnons d’Azur.
Espanol : Journées européennes du Patrimoine: animations médiévales
Espectáculo medieval con los Compagnons d’Azur.
