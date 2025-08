Journées européennes du Patrimoine animations pour les 6-12 ans Archives départementales du Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand

Archives départementales du Puy-de-Dôme 75, rue de Neyrat Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Sur le thème du Moyen Âge, des ateliers pour les plus jeunes pour s’essayer à l’enluminure ou à la calligraphie !

Archives départementales du Puy-de-Dôme 75, rue de Neyrat Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 23 45 80 archives@puy-de-dôme.fr

English :

On the theme of the Middle Ages, workshops for youngsters to try their hand at illumination and calligraphy!

German :

Zum Thema Mittelalter gibt es Workshops für die Jüngsten, in denen sie sich in der Buchmalerei oder Kalligraphie versuchen können!

Italiano :

Sul tema del Medioevo, laboratori per i più giovani che potranno cimentarsi con l’illuminazione e la calligrafia!

Espanol :

Sobre el tema de la Edad Media, talleres para que los más jóvenes prueben la iluminación y la caligrafía

