Journées européennes du patrimoine Anonvilla (Nonville) Salle des fêtes de Nonville Nonville

Salle des fêtes de Nonville 3 impasse des prés Nonville Seine-et-Marne
Début : 2025-09-20 13:00:00
fin : 2025-09-20 21:00:00
2025-09-20
« Les pierres en fêtes »
Expositions, histoires contées, ateliers & jeux, exposants métiers d’art.
En soirée Grand festin des pierres levées (réservation et paiement conseillés).
Un repas druidique gravé dans la roche
Salle des fêtes de Nonville 3 impasse des prés Nonville 77140 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 60 70 41 66 tourisme@ccmsl.com
English :
« Les pierres en fêtes
Exhibitions, storytelling, workshops & games, exhibitors arts & crafts.
In the evening Grand feast of standing stones (reservation and payment recommended).
A druidic meal carved in stone
German :
« Die Steine feiern »
Ausstellungen, Märchenerzählungen, Workshops & Spiele, Aussteller Kunsthandwerk.
Am Abend Großes Festmahl der erhobenen Steine (Reservierung und Bezahlung empfohlen).
Ein in den Fels gemeißeltes Druidenmahl
Italiano :
« Festival della pietra
Mostre, racconti, laboratori e giochi, espositori arti e mestieri.
La sera Grande festa delle pietre erette (si consiglia la prenotazione e il pagamento).
Un pasto druidico scolpito nella pietra
Espanol :
« Festivales de piedra
Exposiciones, cuentacuentos, talleres y juegos, expositores de arte y artesanía.
Por la noche, gran fiesta de las piedras (se recomienda reservar y pagar).
Una comida druídica tallada en piedra
