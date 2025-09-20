Journées européennes du patrimoine Anonvilla (Nonville) Salle des fêtes de Nonville Nonville

Salle des fêtes de Nonville 3 impasse des prés Nonville Seine-et-Marne

« Les pierres en fêtes »



Expositions, histoires contées, ateliers & jeux, exposants métiers d’art.

En soirée Grand festin des pierres levées (réservation et paiement conseillés).



Un repas druidique gravé dans la roche

Salle des fêtes de Nonville 3 impasse des prés Nonville 77140 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 60 70 41 66 tourisme@ccmsl.com

English :

« Les pierres en fêtes



Exhibitions, storytelling, workshops & games, exhibitors arts & crafts.

In the evening Grand feast of standing stones (reservation and payment recommended).



A druidic meal carved in stone

German :

« Die Steine feiern »



Ausstellungen, Märchenerzählungen, Workshops & Spiele, Aussteller Kunsthandwerk.

Am Abend Großes Festmahl der erhobenen Steine (Reservierung und Bezahlung empfohlen).



Ein in den Fels gemeißeltes Druidenmahl

Italiano :

« Festival della pietra



Mostre, racconti, laboratori e giochi, espositori arti e mestieri.

La sera Grande festa delle pietre erette (si consiglia la prenotazione e il pagamento).



Un pasto druidico scolpito nella pietra

Espanol :

« Festivales de piedra



Exposiciones, cuentacuentos, talleres y juegos, expositores de arte y artesanía.

Por la noche, gran fiesta de las piedras (se recomienda reservar y pagar).



Una comida druídica tallada en piedra

L’événement Journées européennes du patrimoine Anonvilla (Nonville) Nonville a été mis à jour le 2025-08-29 par Communauté de Communes Moret Seine et Loing