Journées Européennes du Patrimoine Aperçu historique et singularités de l'église Notre-Dame Impasse Pitrau Geüs-d'Oloron dimanche 21 septembre 2025.

Impasse Pitrau Eglise Notre Dame Geüs-d’Oloron Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Visite guidée de l’église par la paroisse Saint-Jacques du Piémont avec la participation de Calude Lacour, maire de la commune. Si l’abside de l’église est réputée romane, son clocher « trinitaire », construit en 1854 par Bernard II Montaut, architecte oloronais, évoque celui des églises souletines. Le décor du tabernacle du 17e siècle se distingue de celui des autres églises de la vallée du Joos. Un second tabernacle, du 18e siècle provient d’une chapelle d’Orthez.

14h-17h ouverture de l’église Notre-Dame de l’Assomption. .

Impasse Pitrau Eglise Notre Dame Geüs-d’Oloron 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 54 19 paroissetrinite@orange.fr

