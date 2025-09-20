Journées Européennes du patrimoine apéro BD autour du matrimoine Le Musée de la bande dessinée Angoulême

Journées Européennes du patrimoine apéro BD autour du matrimoine

Le Musée de la bande dessinée Angoulême

samedi 20 septembre 2025.

Le Musée de la bande dessinée 121 rue de Bordeaux Angoulême Charente

Début : 2025-09-20 18:00:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

2025-09-20

Dans une ambiance conviviale, venez échanger autour du matrimoine de la bande dessinée !

Le Musée de la bande dessinée 121 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 65 65

English :

Come and share your comics heritage in a friendly atmosphere!

German :

In einer freundlichen Atmosphäre können Sie sich über das Erbe der Comics austauschen!

Italiano :

Venite a parlare del patrimonio fumettistico in un’atmosfera amichevole!

Espanol :

Venga a charlar sobre el patrimonio del cómic en un ambiente agradable

