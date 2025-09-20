Journées européennes du patrimoine ARCEF Palais des Congès Rochefort
Palais des Congès 73 rue Toufaire Rochefort Charente-Maritime
Début : Samedi 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Exposition et conférence.
Palais des Congès 73 rue Toufaire Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine arcef@arcef.fr
English : European Heritage Days ARCEF
Exhibition and lecture.
German : Europäische Tage des Denkmals ARCEF
Ausstellung und Konferenz.
Italiano :
Mostra e conferenza.
Espanol :
Exposición y conferencia.
