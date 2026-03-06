Journées européennes du patrimoine

dans la forêt communale à l’écart de l’agglomération, parking sur la D18 Arcenant Arcenant Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

.

dans la forêt communale à l’écart de l’agglomération, parking sur la D18 Arcenant Arcenant 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 12 92 59 acahn@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées européennes du patrimoine

L’événement Journées européennes du patrimoine Arcenant a été mis à jour le 2026-03-06 par La Côte-d’Or J’adore