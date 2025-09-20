Journées Européennes du Patrimoine Archéolab Les Buttes du Châtel Marcillé-Raoul

Journées Européennes du Patrimoine Archéolab Les Buttes du Châtel

Lieu-dit le Châtel Marcillé-Raoul Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

2025-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Association pour la Promotion du Patrimoine de l’Antrainais et du Coglais vous propose de découvrir le nouveau Centre d’interprétation l’Archéolab ainsi qu’une présentation du projet de valorisation du site castral.

La motte féodale du Châtel à Marcillé-Raoul fait partie des mieux conservées en Bretagne. Étendue sur plus de 2 hectares, elle a la particularité de posséder deux buttes de terres inégales de 15 m et 8 m de hauteur, séparées par un fossé de 5 m de profondeur. Les buttes du Châtel sont le seul témoignage du château construit en 1240 par le seigneur Raoul III de Fougères. De nos jours, une grotte dédiée à Notre-Dame est implantée sur le site.

Lieu-dit le Châtel Marcillé-Raoul 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne

