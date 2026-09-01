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Journées Européennes du Patrimoine > Archi’sport, quand le sport devient patrimoine Place du 28 juillet Agon-Coutainville

samedi 19 septembre 2026 · Place du 28 juillet · Agon-Coutainville

Journées Européennes du Patrimoine > Archi’sport, quand le sport devient patrimoine Place du 28 juillet Agon-Coutainville

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Place du 28 juillet
Adresse
Devant l'office de tourisme
Ville
50230 Agon-Coutainville
Département
Manche
Tarif

Agon-Coutainville

Journées Européennes du Patrimoine > Archi’sport, quand le sport devient patrimoine

Place du 28 juillet Devant l’office de tourisme Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:30:00
fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite guidée des infrastructures sportive du début du 20e siècle à Coutainville.   .

Place du 28 juillet Devant l’office de tourisme Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie  

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English : Journées Européennes du Patrimoine > Archi’sport, quand le sport devient patrimoine

L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Archi’sport, quand le sport devient patrimoine Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme

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