Journées Européennes du Patrimoine > Archi’sport, quand le sport devient patrimoine Place du 28 juillet Agon-Coutainville

Informations pratiques

Agon-Coutainville

Journées Européennes du Patrimoine > Archi’sport, quand le sport devient patrimoine

Place du 28 juillet Devant l’office de tourisme Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:30:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée des infrastructures sportive du début du 20e siècle à Coutainville. .

Place du 28 juillet Devant l’office de tourisme Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine > Archi’sport, quand le sport devient patrimoine

L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Archi’sport, quand le sport devient patrimoine Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme