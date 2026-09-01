Journées Européennes du Patrimoine > Archi’sport, quand le sport devient patrimoine Place du 28 juillet Agon-Coutainville
samedi 19 septembre 2026 · Place du 28 juillet · Agon-Coutainville
Informations pratiques
Agon-Coutainville
Journées Européennes du Patrimoine > Archi’sport, quand le sport devient patrimoine
Place du 28 juillet Devant l’office de tourisme Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:30:00
fin : 2026-09-19 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidée des infrastructures sportive du début du 20e siècle à Coutainville. .
Place du 28 juillet Devant l’office de tourisme Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées Européennes du Patrimoine > Archi’sport, quand le sport devient patrimoine
L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Archi’sport, quand le sport devient patrimoine Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme
À voir aussi à Agon-Coutainville (Manche)
- Randonnée canine éducative Agon-Coutainville 19 septembre 2026
- Initiation Tous au golf Agon-Coutainville 19 septembre 2026
- ALAMER sur la piste des algues de notre littoral ! Agon-Coutainville 19 septembre 2026
- Visite guidée « Archi’sport, quand le sport devient patrimoine », Place du 28 Juillet, Agon-Coutainville 19 septembre 2026
- Ciné Seniors Tombé du ciel Espace Culturel Agon-Coutainville 25 septembre 2026