Journées Européennes du Patrimoine Archives départementales Le Touron Tulle

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

– Visite libre de 14h à 18h. Exposition « Corrèze Circus Tour, en piste sur les traces des plus grands cirques ».

– Samedi 20, visites guidées à 14h et 16h Découvrez les coulisses et des documents originaux en lien avec le thème national (Patrimoine architectural). Groupe de 15 personnes maximum. Durée 1 h 15. Uniquement sur réservation archive19@correze.fr

– Dimanche 21

– à 14h et à 15h, ateliers créatifs « Funambules de papier ». Assemble, décore et emporte ton propre personnage du cirque ! Enfants 6-10 ans. Durée 45 min. 15 personnes maximum par groupe. Uniquement sur réservation archive19@correze.fr

– de 14h à 16h, atelier maquillage circassien pour les enfants. Albums jeunesse, lectures, kamishibaï, jeu de société…

Salle de lecture Enfants accompagnés dès 3 ans.

– à 16h, spectacle « Bal(les) » par la compagnie Si J’y Suis (jonglerie). Gratuit , tous publics. 45 min. .

Le Touron Archives départementales Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 11 91

