Journées Européennes du Patrimoine Archives municipales Creil

Allée du Musée Creil Oise

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Portes ouvertes. Poussez les portes des archives municipales et laissez-vous guider par les archivistes à la découverte de leurs missions et des documents emblématiques de l’histoire de la ville. 0 .

Allée du Musée Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 29 51 50 musee@mairie-creil.fr

