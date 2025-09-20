Journées Européennes du Patrimoine Archives municipales de Saint-Louis Saint-Louis

Journées Européennes du Patrimoine Archives municipales de Saint-Louis Saint-Louis samedi 20 septembre 2025.

21 rue Théo Bachmann Saint-Louis Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-09-20 10:00:00

2025-09-20

Le service des archives de la ville de Saint-Louis vous ouvre grand ses portes, l’occasion d’appréhender le métier et les missions des archives. Cette visite vous permettra également de découvrir les documents les plus anciens de la Ville, ou encore les derniers dons de particuliers, et de participer à un atelier thématique. 0 .

21 rue Théo Bachmann Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est

