Journées Européennes du Patrimoine Arrentières

samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine

Château d'Arrentières Arrentières Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Partez à la découverte du château d’Arrentières lors d’une visite guidée qui vous plongera dans l’histoire d’une ancienne maison forte du XIIIe siècle. Entre tours médiévales, fossés, pigeonnier et logis du XVIIIe siècle, laissez-vous surprendre par ce site, témoin des grandes étapes architecturales de la région. Une immersion passionnante au cœur du patrimoine champenois.

Visites commentées le Samedi 20 Septembre de 10h à 18h et le Dimanche 21 Septembre de 10h à 16h30. Gratuit. .

Château d’Arrentières Arrentières 10200 Aube Grand Est +33 6 81 08 00 60

