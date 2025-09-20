Journées Européennes du Patrimoine Association des Amis des Eglises à Gannat Place Hennequin Gannat

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

L’association des Amis des églises présente une exposition sur l’évangéliaire de Gannat dans la chapelle Saint Jean. Après ces deux journées, l’exposition restera jusqu’au retour de l’évangéliaire au musée, après le prêt à la BnF.

Place Hennequin La chapelle Saint-Jean-Baptiste de l’Eglise Sainte-Croix de Gannat Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 00 50 mairie@ville-gannat.fr

English :

The Association des Amis des Churches presents an exhibition on the Gannat Evangeliary in the Chapel of Saint Jean. After these two days, the exhibition will remain until the evangeliary is returned to the museum, following its loan to the BnF.

German :

Der Verein der Kirchenfreunde zeigt in der Kapelle Saint Jean eine Ausstellung über das Evangeliar von Gannat. Nach diesen beiden Tagen bleibt die Ausstellung bis zur Rückkehr des Evangeliars ins Museum, nachdem es an die BnF ausgeliehen wurde.

Italiano :

L’associazione Amici delle Chiese presenta una mostra sull’evangeliario di Gannat nella cappella Saint Jean. Dopo questi due giorni, la mostra rimarrà fino alla restituzione dell’evangeliario al museo, dopo il prestito al BnF.

Espanol :

La asociación Amigos de las Iglesias presenta una exposición sobre el evangeliario de Gannat en la capilla Saint Jean. Después de estos dos días, la exposición permanecerá hasta que el evangeliario sea devuelto al museo, tras su préstamo a la BnF.

