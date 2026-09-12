Journées Européennes du Patrimoine Atelier collage artistique et poétique avec Angéla Rembaud Cité du Cuir Saint-Junien
dimanche 20 septembre 2026 · Cité du Cuir · Saint-Junien
Informations pratiques
Saint-Junien
Journées Européennes du Patrimoine Atelier collage artistique et poétique avec Angéla Rembaud
Cité du Cuir 20 Chemin Notre Dame au Goth Saint-Junien Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Laissez libre cours à votre imagination lors d’un atelier de collage artistique et poétique animé par l’artiste Angéla Rembaud, de l’atelier Légère comme une feuille. En puisant dans les archives du journal Le Petit Écho de la Mode, les magazines anciens, les gravures, les publicités et les collections de la Cité du cuir, composez votre propre univers visuel. Silhouettes féminines vintage, papiers colorés, textures et motifs se rencontrent pour donner naissance à une création unique, entre héritage et modernité. Aucun prérequis n’est nécessaire il suffit d’avoir envie de découper, assembler et créer. Un moment privilégié, en petit groupe, pour s’évader, expérimenter et repartir avec sa composition personnelle. .
Cité du Cuir 20 Chemin Notre Dame au Goth Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 76 68
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English : Journées Européennes du Patrimoine Atelier collage artistique et poétique avec Angéla Rembaud
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Atelier collage artistique et poétique avec Angéla Rembaud Saint-Junien a été mis à jour le 2026-09-01 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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