Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 17:30:00

2025-09-20

Cultivons notre Avenir est un jeu pédagogique qui permet de rendre accessible les enjeux de la transition écologique. L’atelier a pour objectif de diviser par 2 l’empreinte carbone des français, grâce à des choix d’actions proposés.

FRAC Poitou-Charentes 63 Boulevard Besson Bey Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 87 01 info@frac-poitou-charentes.org

English :

« Cultivating our Future » is an educational game that makes the challenges of ecological transition accessible. The aim of the workshop is to divide the carbon footprint of the French population by 2, through a series of suggested actions.

German :

« Cultivons notre Avenir » ist ein Lernspiel, das die Herausforderungen des ökologischen Wandels zugänglich macht. Das Ziel des Workshops ist es, den CO2-Fußabdruck der Franzosen durch die Hälfte zu reduzieren, indem eine Auswahl an Aktionen vorgeschlagen wird.

Italiano :

« Coltivare il nostro futuro » è un gioco educativo progettato per rendere più accessibili le sfide della transizione ecologica. L’obiettivo del laboratorio è di dimezzare l’impronta di carbonio della popolazione francese, proponendo una serie di azioni.

Espanol :

« Cultivar nuestro futuro » es un juego educativo concebido para hacer más accesibles los retos de la transición ecológica. Su objetivo es reducir a la mitad la huella de carbono de la población francesa, proponiendo una serie de acciones.

