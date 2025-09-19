Journées Européennes du Patrimoine Atelier d’Art Les Colombins Parc des Colombes Aubagne

Du vendredi 19 au samedi 20 septembre 2025 de 10h à 18h.

Visites guidées à 10h et 15h. Parc des Colombes Atelier d’Art Les Colombins Aubagne Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-19 10:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-19

L’Atelier d’Art Les Colombins vous ouvre ses portes.

Venez découvrir ce lieu de création qui regroupe des artistes s’exprimant dans différentes disciplines sculpture sur métal et terre, céramique, peinture, travail du verre… Il abrite également un espace muséal dédié à l’œuvre de Théo Sicard, artiste-céramiste aubagnais. .

Parc des Colombes Atelier d’Art Les Colombins Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 18 87

English :

The Atelier d?Art Les Colombins opens its doors to you.

German :

Das Atelier d’Art Les Colombins öffnet seine Türen für Sie.

Italiano :

L’Atelier d’Art Les Colombins vi apre le sue porte.

Espanol :

El Atelier d’Art Les Colombins le abre sus puertas.

