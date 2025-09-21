Journées européennes du patrimoine atelier de Charron Atelier de Charron Bouxurulles

Atelier de Charron 11 Grande Rue Bouxurulles Vosges

Journées européennes du patrimoine atelier de Charron.

Ouverture de l’atelier du Charron, bijou du savoir-faire.Tout public

Atelier de Charron 11 Grande Rue Bouxurulles 88130 Vosges Grand Est +33 6 29 68 35 12

English :

European Heritage Days Charron’s workshop.

Opening of the Charron workshop, a jewel of craftsmanship.

German :

Europäische Tage des Kulturerbes Atelier de Charron.

Öffnung der Werkstatt des Charron, Juwel der Handwerkskunst.

Italiano :

Giornate europee del patrimonio Laboratorio di Charron.

Apertura del laboratorio di Charron, un gioiello di artigianato.

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio Taller de Charron.

Inauguración del taller Charron, una joya de la artesanía.

