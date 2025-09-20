Journées européennes du Patrimoine: Atelier de création de carreaux de pavement médiéval en céramique Falaise

Journées européennes du Patrimoine: Atelier de création de carreaux de pavement médiéval en céramique Falaise samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du Patrimoine: Atelier de création de carreaux de pavement médiéval en céramique

Château Guillaume-le-Conquérant Falaise Calvados

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Au château Guillaume-le-Conquérant, découvrez grâce aux membres de l’association « Au fil du temps », le savoir-faire nécessaire pour la création de carreaux de pavement médiéval en céramique ainsi que la réalisation de leur matrice en bois.

Château Guillaume-le-Conquérant Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 61 44

English : Journées européennes du Patrimoine: Atelier de création de carreaux de pavement médiéval en céramique

At Château Guillaume-le-Conquérant, members of the « Au fil du temps » association show you how to create medieval ceramic floor tiles, and how to make their wooden matrix.

German : Journées européennes du Patrimoine: Atelier de création de carreaux de pavement médiéval en céramique

Entdecken Sie im Schloss Guillaume-le-Conquérant dank der Mitglieder des Vereins « Au fil du temps » das Know-how, das für die Herstellung von mittelalterlichen Keramikfußbodenfliesen sowie für die Herstellung ihrer Holzmatrizen erforderlich ist.

Italiano :

Al Castello Guillaume-le-Conquérant, grazie ai membri dell’associazione « Au fil du temps », scoprite le abilità necessarie per creare le piastrelle medievali in ceramica e la loro matrice in legno.

Espanol :

En el castillo de Guillaume-le-Conquérant, gracias a los miembros de la asociación « Au fil du temps », descubra los oficios necesarios para crear losas de cerámica medievales, así como su matriz de madera.

