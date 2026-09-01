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#Journées Européennes du Patrimoine# Atelier de dessin naturaliste Rue de Tariec Saint-Pabu

samedi 19 septembre 2026 · Rue de Tariec · Saint-Pabu

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue de Tariec
Adresse
Maison des Abers
Ville
29830 Saint-Pabu
Département
Finistère
Tarif

Saint-Pabu

#Journées Européennes du Patrimoine# Atelier de dessin naturaliste

Rue de Tariec Maison des Abers Saint-Pabu Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Dessinez avec la nature et prenez le temps de l’observer

Jean-Alain Méar vous invite à participer à un atelier de dessin naturaliste. Il vous conduira à travers son monde artistique et vous assistera dans l’observation et le dessin des éléments de la nature. Cet atelier est une occasion unique de développer vos compétences en dessin tout en vous immergeant dans la beauté de la faune et de la flore. Que vous soyez débutant ou artiste confirmé, Jean-Alain Méar saura adapter ses conseils et techniques à votre niveau. Les séances se dérouleront en plein air, offrant une expérience enrichissante et inspirante au contact direct de la nature. Préparez-vous à explorer des paysages pittoresques, à capturer la délicatesse des fleurs, et à esquisser la vie sauvage dans son habitat naturel. Ne manquez pas cette opportunité d’apprendre et de créer dans un cadre convivial et stimulant.

Tout public.

Sur réservation   .

Rue de Tariec Maison des Abers Saint-Pabu 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 89 75 03 

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English :

L’événement #Journées Européennes du Patrimoine# Atelier de dessin naturaliste Saint-Pabu a été mis à jour le 2026-09-01 par OT PAYS DES ABERS

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