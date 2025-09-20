Journées Européennes du Patrimoine Atelier de lithographie Ussel

Journées Européennes du Patrimoine Atelier de lithographie Ussel samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Atelier de lithographie

18 Rue Michelet Ussel Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir l’atelier de lithographie avec des initiations et démonstrations durant les deux jours. .

18 Rue Michelet Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 54 69 musee@ussel19.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine Atelier de lithographie

German : Journées Européennes du Patrimoine Atelier de lithographie

Italiano :

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Atelier de lithographie

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Atelier de lithographie Ussel a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze