Informations pratiques

Les Bondons

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : ATELIER DE TISSAGE NÉOLITHIQUE

Les Bondons Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 13:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

©neotisse

Venez découvrir le tissage aux tablettes et réalisez un galon aux motifs de chevrons !

Organisé par l’association Neotisse, cet atelier participatif vous invite à plonger dans l’univers de l’archéologie du textile.

©neotisse

Venez découvrir le tissage aux tablettes et réalisez un galon aux motifs de chevrons !

Organisé par l’association Neotisse, cet atelier participatif vous invite à plonger dans l’univers de l’archéologie du textile. Découvrez les ceintures à chevrons, éléments emblématiques des statues-menhirs rouergates, et suivez toutes les étapes de leur réalisation, du fil à la ceinture, accompagnés par trois archéologues passionnées.

Trois ateliers d’initiation sont proposés à 10h45, 13h30 et 15h30.

Ateliers gratuits, sur inscription préalable.

Chaque atelier peut accueillir jusqu’à 15 personnes et dure 1h30. .

Les Bondons 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 49 66 14

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English :

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Come discover tablet weaving and create a herringbone-patterned braid!

Organized by the Neotisse association, this hands-on workshop invites you to immerse yourself in the world of textile archaeology.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : ATELIER DE TISSAGE NÉOLITHIQUE Les Bondons a été mis à jour le 2026-09-11 par Conseil Départemental