JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : ATELIER DE TISSAGE NÉOLITHIQUE Les Bondons
samedi 19 septembre 2026 · Les Bondons
Informations pratiques
Les Bondons
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : ATELIER DE TISSAGE NÉOLITHIQUE
Les Bondons Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
©neotisse
Venez découvrir le tissage aux tablettes et réalisez un galon aux motifs de chevrons !
Organisé par l’association Neotisse, cet atelier participatif vous invite à plonger dans l’univers de l’archéologie du textile.
©neotisse
Venez découvrir le tissage aux tablettes et réalisez un galon aux motifs de chevrons !
Organisé par l’association Neotisse, cet atelier participatif vous invite à plonger dans l’univers de l’archéologie du textile. Découvrez les ceintures à chevrons, éléments emblématiques des statues-menhirs rouergates, et suivez toutes les étapes de leur réalisation, du fil à la ceinture, accompagnés par trois archéologues passionnées.
Trois ateliers d’initiation sont proposés à 10h45, 13h30 et 15h30.
Ateliers gratuits, sur inscription préalable.
Chaque atelier peut accueillir jusqu’à 15 personnes et dure 1h30. .
Les Bondons 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 49 66 14
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English :
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Come discover tablet weaving and create a herringbone-patterned braid!
Organized by the Neotisse association, this hands-on workshop invites you to immerse yourself in the world of textile archaeology.
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : ATELIER DE TISSAGE NÉOLITHIQUE Les Bondons a été mis à jour le 2026-09-11 par Conseil Départemental
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