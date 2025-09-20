Journées Européennes du Patrimoine | Atelier « Découverte de l’archéologie et l’archéo anthropologie » Mairie Lion-sur-Mer

Mairie 30 Rue du Général Gallieni Lion-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 09:30:00
fin : 2025-09-21 11:30:00

2025-09-20

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les enfants sont invités à participer à l’atelier “Découverte de l’archéologie et de l’archéo-anthropologie”.
Mairie 30 Rue du Général Gallieni Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 2 31 36 12 00 accueil@lionsurmer.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine | Atelier « Découverte de l’archéologie et l’archéo anthropologie »

As part of the European Heritage Days, children are invited to take part in the « Discovering archaeology and archaeoanthropology » workshop.

German : Journées Européennes du Patrimoine | Atelier « Découverte de l’archéologie et l’archéo anthropologie »

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals sind Kinder eingeladen, am Workshop « Entdeckung der Archäologie und Archäoanthropologie » teilzunehmen.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio, i bambini sono invitati a partecipare al laboratorio « Alla scoperta dell’archeologia e dell’archeoantropologia ».

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, se invita a los niños a participar en el taller « Descubrir la arqueología y la arqueoantropología ».

L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Atelier « Découverte de l’archéologie et l’archéo anthropologie » Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Caen la Mer